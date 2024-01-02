KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2024 19:50
atanamayanlar

çoğu kişi atandı sanırım. eskiden atama etkinlikleri düzenlenirdi daha olmuyor. benim gibi hala atanamayanlar bu başlıkta kendini belli edebilir.

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