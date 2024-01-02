Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 19:53
30 gün izin söylenti mi?

Herkese 30 gün yıllık izin verileceği söylentileri var aslı varmı acaba?


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
02 Ocak 2024 20:10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. der.... Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır. polis devlet memurları arasında sayılıyor yani özel kanunlara tabi olsa daha kolay bir yasal düzenleme gerekir. tabi düzeltilebilir eklenebilir değişiklik olabilir maddede

Çimelek
Aday Memur
02 Ocak 2024 20:31

Sayın arkadaşlarım duyumu olan varsa yazabilir mi ekipler olarak 4 5 kisi çalışıyoruz son mezunlarla

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