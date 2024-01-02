Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 20:11
36 ay dolmadan il dışı tayin nasıl olur
ben hizmetli kadrosunda görev yapıyorum 17 ay önce il dışı tayin ile Aydın'a geldim şimdi geri Ankara ya gelmek istiyorum dilekçe verdim red geliyor konu hakkında bilgi verebilecek tavsiye istiyorum teşekkür ederim

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