KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2024 20:28
DHMİ 4619 Tercih Edenler

Merhabalar. DHMİ'nin 4619 koduyla yaptığı alıma kimler kaç puanla başvurdu acaba. Açıklanmadıkça heyecan artıyor, tercih yapanlar yazarsa biraz öngörüde bulunabiliriz belki

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