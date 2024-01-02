Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ocak 2024 20:30
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği
Arkadaşlar bu sınava girip kesinleşen sözlü sınav sonucundan ne kadar süre sonra göreve başladınız? Yardımcı olur musunuz?

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