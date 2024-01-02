Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 20:38
TAŞRA TEŞKILATINDA GÖREVLİ MEMURLARIN SERVIS SORUNU

Merhaba değerli Memur arkadaşlar.Bakanlıkların Taşra teşkilatında görev yapıp, Servis kullanamayan ve bu sebepten dolayı kendi aracı veya Otobus kartı kullanan personele, bu seneki Toplu sözleşmede bur gelişme oldumu acaba.Ayrıca Taşra teşkilatında gorev yapıpta Yemek hizmeti olmayan pesonel sorunu nasıl düzeltilecek.


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
02 Ocak 2024 20:58

Sadece servis değil bir çok işyerinde 50 personel çalışmadığından yemek katkısı alamamakta en doğal adaletli olmayı bile sendikalar başaramadı

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