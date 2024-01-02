Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 20:47
muvafakatname dava
merhaba kurumun muvafakat vermediği durumda dava açtığımızda davalar ortalama ne kadar sürüyor tecrübe edinen oldu mu bilgi verebilirse çok mutlu olurum

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