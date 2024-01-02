Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 21:20
İzmir şehir hastanesi tayin

Merhaba. 2024 ocak iller arası atamada yeni açılan şehir hastanesine 3 bölümden 3 kadro vermiş. Hüsrana uğradık. Sizce sebebi ne olabilir? Açıktan atamaya mı açacaklar acaba?

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