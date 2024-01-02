Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 21:37
Eş durumu ataması
Değerli arkadaşlar mazarete bağlı tayinler başvuruları bugün başladı. İl içi aile birliği ataması için tıkladığımda başvuru yapmanız mümkün değildir diyor. Tüm şartlar tutmasına rağmen. Acaba sistemsel bir sorun mu?

Kitap Dünyası
Memur
02 Ocak 2024 22:04

Evet hocam, bende de mernis sistem hatası veriyor


beyazdag06
Aday Memur
02 Ocak 2024 22:05
Teşekkür ederim hocam. Şimdi rahatladım sistemsel sanırım
Kitap Dünyası, 58 dk. önce

Evet hocam, bende de mernis sistem hatası veriyor


Busradncl
02 Ocak 2024 22:17

merhabalar eş durumuyla ilgili önemli bir bilgi edinmeye çalışıyorum klavuzda yer alan ı bendi 4. madde olan iş yerleri belli bir merkezde olan eşlerle ilgili sorum var. Bununla ilgili soru sorabileceğim ayrıntılı bilgisi olan var mı acaba

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