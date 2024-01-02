Eş durumu ataması

Değerli arkadaşlar mazarete bağlı tayinler başvuruları bugün başladı. İl içi aile birliği ataması için tıkladığımda başvuru yapmanız mümkün değildir diyor. Tüm şartlar tutmasına rağmen. Acaba sistemsel bir sorun mu?

Değerli arkadaşlar mazarete bağlı tayinler başvuruları bugün başladı. İl içi aile birliği ataması için tıkladığımda başvuru yapmanız mümkün değildir diyor. Tüm şartlar tutmasına rağmen. Acaba sistemsel bir sorun mu?