Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 21:55
eş durumu atama acil yardım
eşim polis görevi gereği il merkezine atandı benim ise yaklaşık 2 yıllık filli çalışma sürem var geçici görev ile atama istedim verilmedi bu mazeret atamada olur mu yardım lütfen ilçemle merkez arası 180 km

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