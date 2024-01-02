eş durumu atama acil yardım

eşim polis görevi gereği il merkezine atandı benim ise yaklaşık 2 yıllık filli çalışma sürem var geçici görev ile atama istedim verilmedi bu mazeret atamada olur mu yardım lütfen ilçemle merkez arası 180 km

eşim polis görevi gereği il merkezine atandı benim ise yaklaşık 2 yıllık filli çalışma sürem var geçici görev ile atama istedim verilmedi bu mazeret atamada olur mu yardım lütfen ilçemle merkez arası 180 km