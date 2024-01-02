Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 21:59
Yeşil pasaport

Haftalardır beklediğimiz derecemiz geç de olsa çok şükür verildi sıra yeşil pasaport çıkarmaya. Deneyimli hocalarım acaba ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor yazabilir minsiz ayrıca bebeğime ve küçük çocuğuma da çıkartıcam onları da götürmek zorunda mıyız işlemler için


Billoh
Aday Memur
02 Ocak 2024 22:24

Hayırlı olsun hocam bizde bekliyoruz ama ses seda yok

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