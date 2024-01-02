Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ocak 2024 22:21
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) MÜLAKATA ÇAĞRILDIM

Başvurduğumu bile unuttuğum hatta ilanı aktif olarak yayında olmayan bir pozisyon için mülakat için 25/12/2023 Tarihinde Mülakat İçin Çağrıldım Telefon Görüşmesinde İş Arayışınız Devam Ediyormu Diye Soruldu Ama Ünvan İçin Bilgi Verilmedi Mülakata Gittiğimde Ünvânı Öğrendim (VATMAN), Mülakat Salonuna Girmeden Önce Boş Bir Ufak Kağıt Verilip Boy Kilom Not Edildi ve Mail Adresimi Yazdırdılar Mülakatta Sohbet Havasında Geçti Teknik Soru Sormadılar Geçmişe Nerelerde Çalıştığımı Sordular, Lise Mezuniyetimi Sordular (Önlisans Mezunuyum), Şuan Çalıştığım Yerden Neden Ayrılmak İstediğimi, Sabıka Sicilimi, İbb?de Çalışan Birinci Derecede Yakınım Olup Olmadığını, Nişanlımın Kamuda mı Özel Sektörde Mi Çalıştığını Sorduktan Sonra Süreçle İlgili Bilgi Verdiler, Akrabalarımdan İBB?de Çalışan 2 Kişi Var Var Ama Açıkçası Onlarda Dayı Faktörü ile Girdi Benimde Hiç Umudum Yok İnternetteki Yorumları Şikayet Varda Okuduklarıma Nazaran Daha Önce İBB?de Mülakata Katılan Varmı?

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