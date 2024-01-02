Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


02 Ocak 2024 22:22
Gürcistanda iş sözleşmesinden dolayı para cezası

Merhaba, evleneceğim kişi Gürcistan'da yaşıyor fakat vatandaşlığı yok. Kendisi Kırgızistan vatandaşı, Türk vatandaşı değil. Bir iş yeri ile iş sözleşmesi yapmış ve feshetme hakkı verilmemiş kendisine. Türkiye'de evleneceğiz, burada yaşayacağız. Hal böyle olunca sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyecek ve 20000 dolar para cezası alacak. Bu cezanın Türkiye'de akıbeti ne olur? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

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