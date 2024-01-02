Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 22:33
TCDD 2023/2 başvuru yapan varmı?

tren teşkil ve hareket memurluğuna başvuran var mı?

formu gezdim ancak bu konu ile alakalı başlık göremedim


FurkanBilisim
Aday Memur
02 Ocak 2024 22:35

ben varım hocammm


Halil3838
Aday Memur
02 Ocak 2024 22:43

2020/4 alımlarında ilkkez bu bölümlerden alım yapılmıştı, 74 lere düşmüştü. bu almlrda düşermi sizce


FurkanBilisim
Aday Memur
02 Ocak 2024 22:53

valla hocam geçen sene alımda 81 den aşağı düştü. Umarım düşer :)

Halil3838, 20 dk. önce

2020/4 alımlarında ilkkez bu bölümlerden alım yapılmıştı, 74 lere düşmüştü. bu almlrda düşermi sizce

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