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Editörler : oto-danisman-expert


02 Ocak 2024 22:37
Motokurye tehlikesi

Arkadaşlar motokuryelere lütfen çok dikkat ediniz. Düzgün kullanan, kurallara riayet edenleri tenzih ederim ama bu sürüşleriyle kazaya davet çıkarıyorlar Çünkü ne kural ne kanun tanıyorlar ne trafik işareti. Kırmızı ışık, yaya geçidi, kaldırım, arkadaşlar için hiçbirşey ifade etmiyor. Kimse de umurlarında değil. Tamam anlıyorum ekmeklerinin peşindeler ama bu vurdumduymazlıkları birimizin başını dolaştıracak. Çok tehlikeli sürüyorlar ve kuralların hiç birine uymuyorlar.

Bizler trafikte olduğumuzdan 10 kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Amman diyelim...

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