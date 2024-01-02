Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 22:53
İl içi eş durumu için kararname yetmiyor mu?

Eşim norm fazlası atamalarında dolayı başka bir ilçeye tayini çıktı ancak ilişik kesme yarıyıl tatilinde, kararnamesi de geldi. Ben de onun yanına il içi eş durumu yapmak istedim ancak sistem hata verdi. İli aradığımda eşimin görevde olması gerektiğini söylediler eş durumu için. İl dışılarda kararname yetmiyormuş ancak il içilerde kararname kaale alınmıyormuş.

Bu konuda doğrudur diyen onaylayan var mı. Yoksa farklı bir durum mu var.


omergex
Aday Memur
02 Ocak 2024 22:58

*il dışılarda kararname yetiyormuş...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunMüdürün baskısı karşısında ne yapılabilir?Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?Öğretmenler Ne İstiyor ?Aralık ek dersleri yattı mı?Ek ders bugün?Uzmanlık alıp derecesi verilmeyen var mı arkadaşlar ya da verilen

Sözlük

supporters 1 siz evinizde de böyle misiniz 1 fatih altaylı 1 kot kafa 2 siz hiçbir insanı sevdiniz mi insanlık vazifesi olarak görmeden 1 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 1 ev sahibi 3 Kolombiya 1 şizofreni 2 moskoviyum 1

Son Haberler

Kazada ölen arkadaşı için kendini tokatlayıp 'Kime ne diyeyim' diye ağladıHablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandıSamsun'da bir kişi parkta öldüİsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktıNüfus müdürlüklerinde geçen yıl 19 milyon 357 bin 709 başvuru alındı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması