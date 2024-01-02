İl içi eş durumu için kararname yetmiyor mu?

Eşim norm fazlası atamalarında dolayı başka bir ilçeye tayini çıktı ancak ilişik kesme yarıyıl tatilinde, kararnamesi de geldi. Ben de onun yanına il içi eş durumu yapmak istedim ancak sistem hata verdi. İli aradığımda eşimin görevde olması gerektiğini söylediler eş durumu için. İl dışılarda kararname yetmiyormuş ancak il içilerde kararname kaale alınmıyormuş.

Bu konuda doğrudur diyen onaylayan var mı. Yoksa farklı bir durum mu var.