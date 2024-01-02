Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ocak 2024 23:00
Askerden muaf tutulurmuyum?

Merhaba, psikiyatri tedavisi görüyorum. Killandığım ilaçlar ozaprin, abilify, selectra. Konulan tanılar hatırladığım kadarı ile okb, duygu durum bozukluğu.

Çocukluğumdan beri hep asker olmak istedim fakat içinde bulunduğum durumdan dolayı çekiniyorum. İlaçları düzenli kullanmak zorundayım. Yan eyki olarak halsizlik, uyku hali, ve unutkanlık yaşıyorum. Bedelli gidecek dururmum yok. RDM olarak gidersin diyorlar fakat psikopatların arasında olmak istemiyorum. Çünkü benim saldırganlık ve sinir gibi problemlerim yok. Beni askerlikten muaf tutarlar mı?

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