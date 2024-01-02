Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 23:26
es durumuna bagli tayin

Mrblar. Ben kadrolu memur iken şu anda açığa alındım ve mahkemem halen devam ediyor. Eşim sağlık bakanlığına 3+1 sözleşmeli olarak atandı. Açıkta iken 1 yılı tamamlandıktan sonra eş tayini isteyebiliyor mu?

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