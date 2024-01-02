Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 23:30
Pomemde yara ve dikiş izi maddesi

Merhaba okulu bitirdiğimde pomeme başvurmayı düşünüyorum daha önce sağlık kontrlüne girmiş veya bilgisi olan biri cevap verebilir mi ben bu izlerden dolayı sağlıktan kalma ihtimalim varmıdır almımaki dikiş izi elimdeki de yara izi ?

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