Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 23:37
milliyetçi polisler neden açığa alındı?
Sevgili arkadaşlarım hiç bir bağlantım irtibatım yoktur kesinlikle, bylock muş dershane, okul, dergi, gazete, vakıf dernek bank asya hiç biri aklınıza her ne geliyorsa hiç biri yok. Tamamen Atatürk milliyetçisi devletini vatanını seven bir insan olarak görevimi layığıyla yapıyorken, neden böyle oldu?

Göktürkk35
02 Ocak 2024 23:45
Girdiğim komiser yardımcılığı sınavında sürekli elediler. Önce fetö soruları çalıyordu. Daha sonra mülakat denilen adaletsizlik, güya liyakat!!! Açığa alınan polislerin çoğu milliyetçi bayrağına vatanına aşık insanlar ve hiç bir tarikatmış, cemiyetmiş tekke zaviye imiş hiç birbirine eyvallahı olmayan insanlar buna eminim. Adalet elbet yerini bulacak!!! 2013 yılında kimse Fetö diyemezken ben kom. Yard. Sınavında ki hatalı soruları mahkemeye verip soru iptalleri yaptırdım. Fetönün planı devam ediyor. Hala söylüyorum.
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