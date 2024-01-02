milliyetçi polisler neden açığa alındı?

Sevgili arkadaşlarım hiç bir bağlantım irtibatım yoktur kesinlikle, bylock muş dershane, okul, dergi, gazete, vakıf dernek bank asya hiç biri aklınıza her ne geliyorsa hiç biri yok. Tamamen Atatürk milliyetçisi devletini vatanını seven bir insan olarak görevimi layığıyla yapıyorken, neden böyle oldu?

Sevgili arkadaşlarım hiç bir bağlantım irtibatım yoktur kesinlikle, bylock muş dershane, okul, dergi, gazete, vakıf dernek bank asya hiç biri aklınıza her ne geliyorsa hiç biri yok. Tamamen Atatürk milliyetçisi devletini vatanını seven bir insan olarak görevimi layığıyla yapıyorken, neden böyle oldu?