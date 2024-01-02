Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 23:46
Programcı ziraat mühendisliği bitirirse mühendisin malı ve Özlük haklarının hangilerini alabilir bun

Programcı ziraat mühendisliği bitirirse mühendisin malı ve Özlük haklarının hangilerini alabilir bunla ilgili görüş veya resmî yazı varmı muhasebeci alamazsın diyor


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 00:01

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) bendinin ikinci cümlesi gereği alamazsın.

İlgili madde; Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez

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