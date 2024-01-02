Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 23:50
Misyon koruma

Arkadaşlar misyon koruma mülakatı ile ilgili bilgisi olan var mı, kaç ay oldu mülakat yapmadılar.

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