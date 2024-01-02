Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 23:53
Maaş zammı farkına seyyanen de eklenecek mi

Temmuz ayında seyyanen ücretin farkını alamadık bu ocak ayında ayriyeten seyyanenin de temmuzdaki farkı verilecek mi?


Memocan68
Aday Memur
03 Ocak 2024 00:01

Hayir verilmeyecek hatta maasindan gecmise donuk yasal faizi ile kesinti olacak!!


Türkçeci_7
Müsteşar
03 Ocak 2024 00:02

yanıltıcı bilgi verince elinize ne geçiyor ? Yasal faiz olmadan ana para şeklinde kesinti olacak.

Memocan68, 33 dk. önce

Hayir verilmeyecek hatta maasindan gecmise donuk yasal faizi ile kesinti olacak!!


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 00:03

Temmuz ayında verilen zam 15 temmuzdan geçerli olmak üzere verildiği için farkını alamadın.

Sorunun cevabına gelince hayır ayrıca temmuz farkı verilmeyecek.

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