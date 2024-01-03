KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 00:20
2023/2 Tercih

Arkadaşlar merhaba önlisans turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum kpss puanım 69 kpss 2023/2 tercihlerim şeker fabrikaları Bitlis üniversitesi Hakkari üniversitesi memur, öbür tercihlerim dağıtıcı ve hizmetli herhangi bir yer gelirmi?

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