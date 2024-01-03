güzellik ve saç bakım öğretmeni!!!

bu bölüm kapatılmış lakin alim olursa nasil alacaklar bilgisi olan var mı birde ben zaten eğitim fakültesi mezunuyum ve guzellik uzmanlığı usta öğreticisiyim bu bölüme atanma şansım sizce var mi bilen yazsin lütfen lütfen

bu bölüm kapatılmış lakin alim olursa nasil alacaklar bilgisi olan var mı birde ben zaten eğitim fakültesi mezunuyum ve guzellik uzmanlığı usta öğreticisiyim bu bölüme atanma şansım sizce var mi bilen yazsin lütfen lütfen