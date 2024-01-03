Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 00:28
güzellik ve saç bakım öğretmeni!!!
bu bölüm kapatılmış lakin alim olursa nasil alacaklar bilgisi olan var mı birde ben zaten eğitim fakültesi mezunuyum ve guzellik uzmanlığı usta öğreticisiyim bu bölüme atanma şansım sizce var mi bilen yazsin lütfen lütfen

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