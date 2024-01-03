ücretliye atama gelir mi sizce ???

merak ediyorum bu durum ne olur sizce seçim de var bayağı yaygınlaşti söylentiler sizlerden de duymak istedim sizce gelir mi ( dogru - yanlış diye sormuyorum boş yorum yapmayın lütfen)

merak ediyorum bu durum ne olur sizce seçim de var bayağı yaygınlaşti söylentiler sizlerden de duymak istedim sizce gelir mi ( dogru - yanlış diye sormuyorum boş yorum yapmayın lütfen)