Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 00:41
ücretliye atama gelir mi sizce ???
merak ediyorum bu durum ne olur sizce seçim de var bayağı yaygınlaşti söylentiler sizlerden de duymak istedim sizce gelir mi ( dogru - yanlış diye sormuyorum boş yorum yapmayın lütfen)

Entellektüelizm
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 00:44
sorman kabahat zaten.

slnohn
Aday Memur
03 Ocak 2024 00:46
entelektüel kullanıcı adı ile yazdıklarımı anlayamayan bir varlik
Entellektüelizm, 1 saat önce
sorman kabahat zaten.

Yamyamav
Memur
03 Ocak 2024 00:50

İnşallah gündemde yoktur. Umarım ömür boyu böyle saçma bir atama olmaz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Ocak 2024 01:12

Sen saçma bir başlık açmışsın insanların yazdığını beğenmiyorsun. Git sınavına calis

slnohn, 1 saat önce
entelektüel kullanıcı adı ile yazdıklarımı anlayamayan bir varlik

Ahmet Kaleli
Şef
03 Ocak 2024 01:19

gelmez

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