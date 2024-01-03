Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 01:08
1 yıl ceza mazeret tayini etkiler mi(lütfen acil)

1 yıl tayin cezası olan hemşire, mazeret tayinine başvurabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Kayseri sehir hastanesi12bin küsür kadroİller arası Tayin AçıklandıEş durumu önemli yardımTeşvik ödemeleride % 50 artacakmı ?ocak iller arası sonuçlar2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiştıbbi sekreter Ocak Tayini Hemşire Antalya Hakkındaevde bakım teknikeri alt bölge düşünen var mı?

Sözlük

polonya 2 son başvuru tarihini kaçırmak 1 ne federasyonu ulan! 2 ölmeyen aşk 3 Sözlükte Yeni yıl coşkusu 1 öğüt 3 içinde çorba geçen şarkı sözleri 1 hangi dağda kurt öldü 3 Happiest Season 2020 1 şu anda dinlenen şarkı 1

Son Haberler

Memurlar SGK ile sözleşmesi olmayan hastanelerden hastalık raporu alabilir mi?Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldıBM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyorKardeşler babalarını ihbar etti, kan donduran iddia için 20 yıl sonra dava açıldıOkul değil sanki atölye

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması