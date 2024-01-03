Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 06:43
Maaş Hesaplama Robotu

Merhaba arkadaslar,

Ben yakinda memuriyete baslayacagim herhangi bir aksilik cikmaz ise. Ev butcesi ayarlama vs. icin yaklasik maasimi ogrenmek amaciyla maas hesaplama robotunu kullandim ancak benim beklentimden daha fazla bir rakam gosteriyor. Sizce ne kadar dogru tahminler yapiyor maas robotu?

Simdiden tesekkurler.


fatodemiş
Memur
03 Ocak 2024 07:29
Hangi görevle başlayacaksınız? Ayrıca maaşınızı şubat ayını seçerek hesaplayın, Ocak ayı hesabında maaş zam farkını da eklediği için yüksek çıkar

korozifortam
03 Ocak 2024 07:49

Tesekkur ederim. Subat ayina gore hesaplayinca bekledigim rakam cikti.

Uzman olarak baslayacagim (YLSY bursu ile yurtdisinda doktora egitimi aldim).

fatodemiş, 2 saat önce
Hangi görevle başlayacaksınız? Ayrıca maaşınızı şubat ayını seçerek hesaplayın, Ocak ayı hesabında maaş zam farkını da eklediği için yüksek çıkar
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