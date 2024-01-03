Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 08:27
Çalışma suresi

Selamün aleyküm diyanet personeliyim teskilatta çalışma suresi yazıyor askerlik dahil çalışma sürem iki buçuk yıl oldu ama askerlik hariç iki yıl olmadı diyanet hangisini baz alır bilgisi olan var mi

Çok Yazılan Konular

Dernek evindeki masraf

Sözlük

1 ocak 2024 japonya depremi 3 also 7 Sanki Her Sey Biraz Felaket 2023 2 siz hiçbir insanı sevdiniz mi insanlık vazifesi olarak görmeden 2 Kolombiya 1 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 1 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 5 mutlu musunuz 2 sözlük kuralları 3 tiktok 2

Son Haberler

Benzin ve motorine vergi zammı geliyor'Hatay, fay hatlarındaki durumdan etkilenecek bir konuma sahip'Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye'yi adres gösterdiSavunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplanacakNaci Görür'den 5 il için deprem uyarısı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması