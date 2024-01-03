Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 09:06
ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
Enflasyon farkına zam gözüyle bakanlara bu söz çok yakışıyor

Çok Yazılan Konular

2023 Aralık Ayı EnflasyonuKamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?Memur Piyango Bileti alabilir miMeclis 16 Ocak Salı Gününe Kadar Kapalıymış!Aralık enflasyonu 2.76Yarınki son enflasyon öncesi 5 Aylık enlasfyon + %15 ocak zammı toplamı %42.66 mı yoksa %45 mi hangiOcak zammı hesaplamaKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİTO enflasyon %3.522024 temmuz memur maaşları

Sözlük

Bir dilek dileyecekken gelen gülme hissi 3 piraye 4 ne federasyonu ulan! 2 fatih altaylı 1 The Pod Generation 2023 1 hangi dağda kurt öldü 3 ölmeyen aşk 3 boş yapmak 3 kot kafa 3 oytun erbaş 2

Son Haberler

Benzin ve motorine vergi zammı geliyor'Hatay, fay hatlarındaki durumdan etkilenecek bir konuma sahip'Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye'yi adres gösterdiSavunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplanacakNaci Görür'den 5 il için deprem uyarısı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması