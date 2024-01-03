Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 09:17
Mühendis tek-sen hayırlı olsun

Merhaba ben temsilcisi değilim mühendislere hayırlı olsun internet sitesi aktif fakat güncelleniyor.

Memur zammından sonra mühendisleri onurlu bir mücadele bekliyor.

herkese emek savaşında kolaylıklar diliyorum.

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