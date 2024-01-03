3 Ocak 2024 Ek Ders Hala Yatmadı.

kardeş sen niye bu bilgiyi burda yazma gereği duyuyorsun ? anladık alamadın, anladım durumun da kötü olabilir de yakışmaz kardeş yazma böyle şeylet bence burayı not kağıdı gibi kullanmaya gerek yok, bir sorun veya bir cevabın olduğunda yazman daha icap etmez bi baba

kardeş sen niye bu bilgiyi burda yazma gereği duyuyorsun ? anladık alamadın, anladım durumun da kötü olabilir de yakışmaz kardeş yazma böyle şeylet bence burayı not kağıdı gibi kullanmaya gerek yok, bir sorun veya bir cevabın olduğunda yazman daha icap etmez bi baba