Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 09:26
3 Ocak 2024 Ek Ders Hala Yatmadı.

şaka maka 10 ocak tarihine kadar sersefil bir şekilde sürüneceğiz galiba.


memleket0101
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:04
kardeş sen niye bu bilgiyi burda yazma gereği duyuyorsun ? anladık alamadın, anladım durumun da kötü olabilir de yakışmaz kardeş yazma böyle şeylet bence burayı not kağıdı gibi kullanmaya gerek yok, bir sorun veya bir cevabın olduğunda yazman daha icap etmez bi baba

civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 11:07

Yatar yatar biraz sabır.


beyazdag06
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:18
Az önce Yattı da yaklaşık bin TL eksik yattı sebebi ne olabilir
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