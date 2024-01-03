Müdür yardımcımız benimle küs

Boş verin Hocam. Aynı durumu bende okulumda yaşadım. Sorumluluğum haricinde birkaç iş istedi, bilgisayardan anladığım için. Her iş sonrası benimle iletişimi kesip yüzüme bakmıyor konuşmuyordu. Tekrar işi düşünce konuşuyordu. iş teslim edince yine kesiyordu konuşmayı. döngü halinde. bende iletişimi kopardım. çoğu kişiye bu şekilde davranıyormuş. kişisel olarak aşgılamayın. 2 şans verin yine öyle davranıyorsa muhattap olmayın, kafanız rahat olur.

Boş verin Hocam. Aynı durumu bende okulumda yaşadım. Sorumluluğum haricinde birkaç iş istedi, bilgisayardan anladığım için. Her iş sonrası benimle iletişimi kesip yüzüme bakmıyor konuşmuyordu. Tekrar işi düşünce konuşuyordu. iş teslim edince yine kesiyordu konuşmayı. döngü halinde. bende iletişimi kopardım. çoğu kişiye bu şekilde davranıyormuş. kişisel olarak aşgılamayın. 2 şans verin yine öyle davranıyorsa muhattap olmayın, kafanız rahat olur.