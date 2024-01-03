Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 09:29
Müdür yardımcımız benimle küs

Merhaba, size bir konuda danışmak istiyorum. Küçük bir köy okulundayiz birer şube. Müdür yardımcımız benimle küs. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Herhangi bir tebliğ yapmıyor. Çok sevdiği bir ogretmen yüzünden okul müdürü ile de küstü, başka bir öğretmen arkadaşımızla da uzun süre küs kaldı. Kulağa çok saçma geliyor ama malesef durum bu. Bu durum artık beni çok rahatsız ediyor. Konu ile alakalı ne yapabilirim.


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 09:36

Nedenini yazarsanız belki yorum yapabiliriz


akakiyakakiyevic
Aday Memur
03 Ocak 2024 09:46
Boş verin Hocam. Aynı durumu bende okulumda yaşadım. Sorumluluğum haricinde birkaç iş istedi, bilgisayardan anladığım için. Her iş sonrası benimle iletişimi kesip yüzüme bakmıyor konuşmuyordu. Tekrar işi düşünce konuşuyordu. iş teslim edince yine kesiyordu konuşmayı. döngü halinde. bende iletişimi kopardım. çoğu kişiye bu şekilde davranıyormuş. kişisel olarak aşgılamayın. 2 şans verin yine öyle davranıyorsa muhattap olmayın, kafanız rahat olur.

Sarktangarba
Aday Memur
03 Ocak 2024 09:55
3. sinif öğretmeninin dersine resim ogretmeni giriyormuş. ben farkında bile değildim. meğer gizliymis ogretmenler odasında konuşunca müdür duydu. müdür kızmış haklı olarak. o ogretmeni hep kayiriyor, boş derste gidiyor her hafta ama ek dersini falan da kesmiyor.... gibi bir sürü durumları varmış. kurs açmışlar öğrenci sayısı yeterli olmadığı halde gibi gibi... daha bir sürü örnek.
Prettyhatun, 3 saat önce

Nedenini yazarsanız belki yorum yapabiliriz


civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 10:52

Profesyonel olun. Dersinize girin, dersinizden çıkın. Evraklarınızı tam ve zamanında tutun. Gerisi boş. Az insan çok huzur.


coshuva
Genel Müdür
03 Ocak 2024 11:15

çok fazla anne sütüyle beslenmiş müdür yardımcısı zannedersem. küsmek nedir ya çocuk gibi


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 11:58

Sizlik bir durum yok, sizin ne konuşacağınıza müdür yardımcısı karışamaz, konuşturmak istemiyorsa işini düzgün yapacak

Sarktangarba, 2 saat önce
3. sinif öğretmeninin dersine resim ogretmeni giriyormuş. ben farkında bile değildim. meğer gizliymis ogretmenler odasında konuşunca müdür duydu. müdür kızmış haklı olarak. o ogretmeni hep kayiriyor, boş derste gidiyor her hafta ama ek dersini falan da kesmiyor.... gibi bir sürü durumları varmış. kurs açmışlar öğrenci sayısı yeterli olmadığı halde gibi gibi... daha bir sürü örnek.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Ek ders bugün?Aralık ek dersleri yattı mı?2 ocak ek dersRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunÖğretmenler Ne İstiyor ?Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?1 Ocak 2024 Ek dersler Hala Yok ama Zamlar Şakkkk Şakkkk Dakika Sekmiyor.

Sözlük

ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 2 1 ocak 2024 japonya depremi 3 sakın o linke tıklamayın 1 oyuncak 1 ölmeyen aşk 3 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 4 siber zorbalık 3 kozyrev aynaları 1 şu anda dinlenen şarkı 1 boş yapmak 3

Son Haberler

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdiOrtak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandıİstanbul Havalimanı metrosu sürücüsüz raylara çıkmaya hazırYapay zekada Türkiye'nin en büyük kozu: Genç nüfusPark halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması