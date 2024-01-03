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Editörler : Lanet


03 Ocak 2024 09:32
yurt dışına gidince beni arayan yurt dışında olduğumu bilir mi

yurt dışına gidince beni arayan yurt dışında olduğumu bilir mi telefonda arayınca yurt dışında olduğum belli olur mu geçici görevli yurt dışına gideceğim de 3 ay ailem bilmesin üzülebilir


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:04

yurt dışına gidince beni arayan yurt dışında olduğumu bilir mi telefonda arayınca yurt dışında olduğum belli olur mu geçici görevli yurt dışına gideceğim de 3 ay ailem bilmesin üzülebilir aranızda yurt dışına giden oldu mu hiç karşıdan telefon ile arayınca yurt dışı araması yapıyorsunuz diye bir bildirim geliyor mu

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