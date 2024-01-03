Asem intibak sürecinde memuriyet durumu

Öncelikle herkese iyi forumlar.

Şu anda üniversitede bil. işl. aday memur olarak çalışmaktayım. Asem'i kazandığım taktirde intibak sürecinde memuriyetimden istifa etmek zorunda mıyım? Ne zamana kadar istifa etmeden devam edebilirim? (Bu sene promosyon yatacak ve asem intibak ile muhtemelen aynı döneme denk geliyor o yüzden ne kadar istifa etmeden devam edebilirim onu düşünüyorum)

Bu arada asem sürecini takip eden arkadaşlar için geçen senenin tarihlerini paylaşıyorum.

Muhtemelen benzer tarihlerde süreç işleyecektir.

30 Aralık başvuru tarihi

16 Mart başvuruyu kazananlar ve 10 katı adayın içerisinde bulunanları açıklama

01 Nisan Sınav Yerlerinin açıklanması

01 Haziran Kazananları belirleme

Not: İki sene önce ikinci çağırılma yapıldı fakat geçen sene ikinci çağırılma olmadı.

Kazananlar belirlendikten sonra 15 - 20 gün içerisinde sağlık raporu ile Ankara'ya çağırıldı.