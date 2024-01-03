Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Ocak 2024 09:55
gençlik ve spor bakanlığı Destek personeli temizlik personeli atamaları
Merhaba ben yeni atandım ne iş yapıyoruz ne kadar maaşı alıyoruz bilgisi olan var mı

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