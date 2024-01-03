Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Ocak 2024 10:01
6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.

Memur maaş artışı kümülatif olarak toplamda 49,25% oldu. Hayırlı olsun.


mıcheal owen
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:03

Hayırlı olsun az çok belliydi


YeniÜyeAdıBulamadım
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:04

Yüzde 49,2485 oldu.


Ahmet Sevigen
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:04

Hakkım haram zehir zıkkım olsun. Bir tarafta %127 diğer tarafta %65 bile değil.


Karizmaunl
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:05

Hükümete helal olsun OVP ye sadıklar. Kendi planlarından bile daha hızlı düşüyrüyorlar.


emrahüzülmez
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:05

buçuklu oranla % 50 ye tamamlarlar sonra da zam yaptık derler...


Umut0621
Genel Müdür
03 Ocak 2024 10:06
refah payı eklenip %50'ye tamamlattırılır. Ama aralık enflasyon artışını biz %2.93 olarak hissetmedik

ogretmenadayi22
Memur
03 Ocak 2024 10:07

öyle bir şey olmayacak %49,25 kalacak

emrahüzülmez, 2 saat önce

buçuklu oranla % 50 ye tamamlarlar sonra da zam yaptık derler...


hakanbey
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:07

Ben 46.57 buluyorum. Nerde hata yapıyorum acaba?


sadecememuruz
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:08

hala enflasyon farkı kovalayan embesil memurlar var alım gücü alım gücü alım gücü adalet eğitim demokrasi bu kavramlar önemli şurda alacağınız 10bin liralık fark size hiçbir şey katmayacak aksine sizi dahada fakirleştirecek


Karizmaunl
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:14

Hesap makinesinin sol üstündeki düğmeyi 5/4 konumuna getirip hesapla

hakanbey, 2 saat önce

Ben 46.57 buluyorum. Nerde hata yapıyorum acaba?


satac123
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:25

Refah payı verilmez. 49,25'te kalır.


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 10:27

Ya hala yüzde 50 olur diyorsunuz :)) Allah akıl fikir versin :))


İbrahim5506
Memur
03 Ocak 2024 10:29
Fazladan 1 kr vermezler memura.Bu yapılan da zam.degil zaten kimse kimseyi kandirmasin
Prettyhatun, 2 saat önce

Ya hala yüzde 50 olur diyorsunuz :)) Allah akıl fikir versin :))


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 10:30

Aynen dediğiniz gibi

İbrahim5506, 2 saat önce
Fazladan 1 kr vermezler memura.Bu yapılan da zam.degil zaten kimse kimseyi kandirmasin

ExpertE
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 10:31

Meclis kapalı 0.01 bile ekleme yok 49.xx gelecek demiştik geçiniz..


ideaid
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 10:31

Arkadaşlar merhaba. zamlı maaşımı tam olarak hesaplamam gerekiyor da. (Engelli evde bakım ücretinin kesilmemesi için.) Aralıkta aldığım net maaşa oks-bes kesintisini ekleyip 1,4925 ile çarparsam doğru hesaplama yapmış olur muyum.


Vedelii
Şef
03 Ocak 2024 10:33
Biz iyice vasata alışmışız. Zaten refah verilmezde verilirse de beklenti %50 :) 2 sene önce refah payı vereceğiz deyip %2.5'u, temmuz ayında 8000 in 15 günlük farkını vermemek için sözleşmeyi 15inden itibaren yapılmasını ne çabuk unuttunuz. Vallahi iflah olmayız.

satac123
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:34

Aralıkta vergi kesintisi yoksa o şekilde bulabilirsiniz. Vergi kesintisi varsa vergiye girmemiş haliyle çarpım yapmanız gerekir.

ideaid, 2 saat önce

Arkadaşlar merhaba. zamlı maaşımı tam olarak hesaplamam gerekiyor da. (Engelli evde bakım ücretinin kesilmemesi için.) Aralıkta aldığım net maaşa oks-bes kesintisini ekleyip 1,4925 ile çarparsam doğru hesaplama yapmış olur muyum.


ideaid
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 10:48

Evet, Anladım onu hesaba katmamıştım... bu kesintinin olup olmadığını bordrodan anlayabilir miyim acaba

satac123, 2 saat önce

Aralıkta vergi kesintisi yoksa o şekilde bulabilirsiniz. Vergi kesintisi varsa vergiye girmemiş haliyle çarpım yapmanız gerekir.


satac123
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 11:04

Evet gelir vergisi yazar. Memurlar.net maaş robotundan da hesaplama yapabilirsiniz.

ideaid, 2 saat önce

Evet, Anladım onu hesaba katmamıştım... bu kesintinin olup olmadığını bordrodan anlayabilir miyim acaba

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