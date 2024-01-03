Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Ocak 2024 10:03
2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %49.24

Yeni zam oranı hayırlı olsun arkadaşlar.


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:03

Hesaplamam doğru herhalde?


serpili
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 10:04

zam oranı değil enflasyon farkı arkadaş biz bile bu ayrımı yapamıyorsak sokaktaki vatandaş ne yapsın


MrMazY
Şef
03 Ocak 2024 10:05
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

değil :) %46,56.

Akademik7224, 2 saat önce

Hesaplamam doğru herhalde?


FOX.61
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:05

reis yetkisiyle %50 düz yapar :D


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:05

Haklısınız

serpili, 2 saat önce

zam oranı değil enflasyon farkı arkadaş biz bile bu ayrımı yapamıyorsak sokaktaki vatandaş ne yapsın


serpili
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 10:06

ağamız bizle eğlenir

FOX.61, 2 saat önce

reis yetkisiyle %50 düz yapar :D


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:08

Sizinki yanlış

MrMazY, 2 saat önce

değil :) %46,56.


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:10

Zannetmem

FOX.61, 2 saat önce

reis yetkisiyle %50 düz yapar :D


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2024 10:12
hayırlı olsun

Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:25

İnşallah


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:26

Neyse ki yıllar sonra asgari ücret zammının milimle de olsa üstünü aldık şaşırtıcı.


Zxcx
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:27

1.0949x1.0909x1.0475x1.0343x1.0328x1.0293=1.3756 (Temmuz-Aralık Enflasyonu)


Zxcx
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:29

1.3756÷1.06= 1.2978 (Enflasyon Farkı) 1.2978x1.15=1.4924


MrMazY
Şef
03 Ocak 2024 10:31

bunun üstüne iki toplu sözleşme farkını ekleyeceksin çarpmayacaksın. +9 zammın bu.

Zxcx, 2 saat önce

1.0949x1.0909x1.0475x1.0343x1.0328x1.0293=1.3756 (Temmuz-Aralık Enflasyonu)


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:41

49.24 kesin :)


priva
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:44

şu zam oranı 49.25 nasıl bulundu detaylı bir anlatırmısınız


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:45

Çarpma ve bölme işlemleriyle aritmetik değil kümülatif toplamayla. Çok anlatıldı yazıldı.

priva, 2 saat önce

şu zam oranı 49.25 nasıl bulundu detaylı bir anlatırmısınız


M Can
Genel Müdür
03 Ocak 2024 10:48

% 49.25


Zxcx
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:49

Yeni maaşlar Kümülatif (verilerin birikimli olarak artması) olarak hesaplanır Hocam. Tplama yapılmaz


Zxcx
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:51

Dolayısıyla alacağın maaş zammı %49.24 tür

Toplam 32 mesaj
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