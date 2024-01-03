Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 10:04
Aralık enflasyonu 2,93

Aralık enflasyonu 2,93 açıklandı. Bu durumda memur zammı ne kadar olur.


dermatolog35
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:08
Kamu personeli olmuşsunuz ama konu açıp yazacağınıza elinizi kalem kağıt alıp hesaplayın. Yazık . Size bir de % 48-50 zam verecekler. Yazık.

E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 10:09

% 49,25 oldu zam oranı.


Mahmut Çelik
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:09
Eefah payı verilmezse ki verileceğini hiç sanmıyorum. 49.25
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