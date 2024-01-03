Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 10:10
Aralık ayı enflasyonu %2.93
beklentilerin altında bir oran geldi. Hakkımızda hayırlısı olsun

akil28
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:19

toplamda alınacak zam %48,59 oldu

Toplam 1 mesaj

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Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Ek ders bugün?Aralık ek dersleri yattı mı?2 ocak ek dersRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunÖğretmenler Ne İstiyor ?Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?1 Ocak 2024 Ek dersler Hala Yok ama Zamlar Şakkkk Şakkkk Dakika Sekmiyor.

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