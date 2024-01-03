Şark adaletsizliği son bulsun.

Kesinlikle katılıyorum kardeşim , hiç şark yapmayan adamlar var, önce onlar gitsin, sonra herkes gider, ben 2 sarkımıda yaptım, ancak böyle gider yaş haddini yukseltilerse bırak 2 şarkı 4 şarkta yaparz, emeklilik dersen mezarda emeklilik, Allah'm sonumuzu hayr etsin inşallah

Kesinlikle katılıyorum kardeşim , hiç şark yapmayan adamlar var, önce onlar gitsin, sonra herkes gider, ben 2 sarkımıda yaptım, ancak böyle gider yaş haddini yukseltilerse bırak 2 şarkı 4 şarkta yaparz, emeklilik dersen mezarda emeklilik, Allah'm sonumuzu hayr etsin inşallah