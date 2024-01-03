Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 10:10
Şark adaletsizliği son bulsun.

Yıllardır şarka gitmeyenler,ne olursa olsun bu yıl gönderilsin,bakandan, milletvekilinden,amirden,müdürden,validen,eş durumu,aile durumu, v.b ne olursa olsun bu yıl inşallah yeni İçişleri bakanlığı emniyet genel müdürlüğü bu adaletsizlikliğe son versin,ikinci şark kalkmasın hatta ben üçe de razıyım yeterki adaletsizlik olmasın.


kripto1982
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 11:24
Kesinlikle katılıyorum kardeşim , hiç şark yapmayan adamlar var, önce onlar gitsin, sonra herkes gider, ben 2 sarkımıda yaptım, ancak böyle gider yaş haddini yukseltilerse bırak 2 şarkı 4 şarkta yaparz, emeklilik dersen mezarda emeklilik, Allah'm sonumuzu hayr etsin inşallah
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