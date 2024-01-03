Birşeyden de memnun olun.yeter artık

Marketler asgari ücret konuşulmaya başladığı günden beri çıldırmış durumda, sabah 8 liralık ürünü 9 yapıyorlar , sonra yok ya olmadı deyip 10 lira yapıyorlar, yılbaşında memur zammını duyup hemen 12 yapıyorlar , sonra maliyet arttı deyip 13, komşu esnafa bakıp 14 en son Şubat'ta asgari ücret ödemesi yapacaz deyip 15 oluyor, şu durum gerçekten yaşanıyor,

%50 zam gelip fiyatlarda az bir artış olsa kimse ses etmeyecek, zam %50 mtv, %58

Kendinize küfür ettirmeyin bence