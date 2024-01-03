Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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03 Ocak 2024 10:15
Birşeyden de memnun olun.yeter artık

%50 zam alacagiz.hala memnun degilsiniz.Reis ne yapsin daha.biraz da sukredelim


seyay
Genel Müdür
03 Ocak 2024 10:17

seni gibiler olunca zaten düzelmiyor sorunlar


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2024 10:19

sen kaca memnun oluyorsan o kadarini al

uzerini bize ver cok memnunsan

diyelim yuzde 30 seni memnun ediyorsa

yuzde 20 yi memnun olmayanlara ver


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 10:21

Bütün ürünlere yüzde yüzden fazla zam gelirken yüzde elliye neden memnun olalım ki.


bendjdikkat
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:22

ne diyosun kardeşim. don alamıyoruz enflasyon %150 senin dediğin lafa bak.


cetek
Şef
03 Ocak 2024 10:23

Milleti galeyana getirip kendine küfrettirmeye çalıştığın çok belli kardeş. Sana düşmez o tazminatlar biraz daha çalış.


serpili
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 10:23

inşallah ironidir


leonidas_cog
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:29

Marketler asgari ücret konuşulmaya başladığı günden beri çıldırmış durumda, sabah 8 liralık ürünü 9 yapıyorlar , sonra yok ya olmadı deyip 10 lira yapıyorlar, yılbaşında memur zammını duyup hemen 12 yapıyorlar , sonra maliyet arttı deyip 13, komşu esnafa bakıp 14 en son Şubat'ta asgari ücret ödemesi yapacaz deyip 15 oluyor, şu durum gerçekten yaşanıyor,

%50 zam gelip fiyatlarda az bir artış olsa kimse ses etmeyecek, zam %50 mtv, %58

Kendinize küfür ettirmeyin bence


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2024 10:29

arkadas gibi maas zammini fazla bulan

ben bu parayi harcayamam diyenler varsa

iban atayim bana gondersinler

oyle bi harcarim ki o paralari

kucuk dillerini yutarlar:)


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 10:32

Editör olarak önce bana düşer. Bana gönderilmesi lazım o paraların... :)))

üçbuçukali, 2 saat önce

arkadas gibi maas zammini fazla bulan

ben bu parayi harcayamam diyenler varsa

iban atayim bana gondersinler

oyle bi harcarim ki o paralari

kucuk dillerini yutarlar:)


Karizmaunl
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:34

Arkadaş Nihat Nakitoğlu'nun şükür edin nasihatlerini dinleyen güruhdan sanırım.


bonora2626
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:36
senin gibiler bı yok olsun artık ya. defolun gidin

mehmet230714
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:36

2023 Ocak ayinda yüzde 30 aldin. temmuzda yüzde 17+8000 aldin.şi̇mdi̇de yüzde 49 aldin. alim gücümüzü koruyan hükümeti̇mi̇ze teşekkür edi̇yorum.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Bütün ürünlere yüzde yüzden fazla zam gelirken yüzde elliye neden memnun olalım ki.


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 10:38

aynı dönemlerde ürün bazlı fiyat karşılaştırması da yaparsan aldığımız zamların deve de kulak kaldığını göreceksin. tabi görmek istersen.

mehmet230714, 2 saat önce

2023 Ocak ayinda yüzde 30 aldin. temmuzda yüzde 17+8000 aldin.şi̇mdi̇de yüzde 49 aldin. alim gücümüzü koruyan hükümeti̇mi̇ze teşekkür edi̇yorum.


bulaşşıkk
Memur
03 Ocak 2024 10:39

Tutmayın küçük enişteyi


mehmet230714
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:44

Her türlü hesabini yaptim. 1 yil önce 15 bi̇n olan maaşim 42 bi̇n oldu. si̇z de yapin ve görün bunlari

E.Kayı Han, 2 saat önce

aynı dönemlerde ürün bazlı fiyat karşılaştırması da yaparsan aldığımız zamların deve de kulak kaldığını göreceksin. tabi görmek istersen.


M Can
Genel Müdür
03 Ocak 2024 10:51

Küfürsüz cevap yazmak çok zor, yürü git........


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Ocak 2024 10:59

Editör efendi sen 2022 Aralık bordronu gostersene biz ne kadar zam almışız herkes bir görsün.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Bütün ürünlere yüzde yüzden fazla zam gelirken yüzde elliye neden memnun olalım ki.


serpili
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 11:03

açıklanan yalan enflasyon farkına zam diye sevinip şükreden güruh yüzünden bizden bi ilerleme beklemesin kimse

halen şükredin ne istiyorsunuz diyorlar yahu

arkadaşım onu hükümet vermiyor

hükümetin verdiği yüzde on beş

gerisi enflasyon farkı

sen şükret

şükrün Allaha yapılacağını bile bilmekten aciz mahluklar


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Ocak 2024 11:06

Bu millet bu kadar memura iyi bakıyor vallahi helal olsun.

serpili, 1 saat önce

açıklanan yalan enflasyon farkına zam diye sevinip şükreden güruh yüzünden bizden bi ilerleme beklemesin kimse

halen şükredin ne istiyorsunuz diyorlar yahu

arkadaşım onu hükümet vermiyor

hükümetin verdiği yüzde on beş

gerisi enflasyon farkı

sen şükret

şükrün Allaha yapılacağını bile bilmekten aciz mahluklar


emirsezgin
Memur
03 Ocak 2024 11:08

Keşke biraz da 5'li çeteye, 4-5 ayrı yerden ballı kaymaklı maaş alan bürokratlara, Kur korumalı mevduat yoluyla parasına para katan zenginlere de şükredin diyebilseniz..

Yahu 30 senelik 2+1 evin kirası olmuş en az 25 bin lira, 1+1 kümes kadar dairelerin kirası 15-20 bin lira...Neyin kafasını yaşıyorsun sen ?

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