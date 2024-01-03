Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 10:16
Derece kadame 4/1 ine düştü maaş farkı ne kadar olur?

Arkadaşlar merhaba iyi çalışmalar

Ben 4/1 ine düştüm maaşta ne kadar fark eder bilen birileri yardımcı olursa sevinirim ek gösterge 1800 den 2100 e çıkmış kimse sorsam farklı birşeyler söylüyor. Şimdiden teşekkür ederim.


PolisTr
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:22
Ocak zammı yansımamış hali 520 civarı
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