Düşük maaş bakanlığı

-Bu bakanlık personelinin maaşı neden en düşük memur maaşının bile altında? -Hak arama ehliyetiniz yok mu ? - Ek ödeme yok havuz yok döner yok sessiz kalmak ne işinize yarıyor? - Yazmayın tahliye müzekkerelerini çalışmayin bu kadar bu kurum memura emeğinin karşılığını vermiyor böyle adalet olmaz .

-Bu bakanlık personelinin maaşı neden en düşük memur maaşının bile altında? -Hak arama ehliyetiniz yok mu ? - Ek ödeme yok havuz yok döner yok sessiz kalmak ne işinize yarıyor? - Yazmayın tahliye müzekkerelerini çalışmayin bu kadar bu kurum memura emeğinin karşılığını vermiyor böyle adalet olmaz .