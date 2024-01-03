Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 10:23
Düşük maaş bakanlığı
-Bu bakanlık personelinin maaşı neden en düşük memur maaşının bile altında? -Hak arama ehliyetiniz yok mu ? - Ek ödeme yok havuz yok döner yok sessiz kalmak ne işinize yarıyor? - Yazmayın tahliye müzekkerelerini çalışmayin bu kadar bu kurum memura emeğinin karşılığını vermiyor böyle adalet olmaz .

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