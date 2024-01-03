Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 10:23
Emekli İkramiyesi ve Aylığı
Selamlar. Allah'ın izniyle 16 Ocak 2024 tarihinde emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyorum. Yani muhtemelen 16 Şubat 2024'te emeklilik onaylanır. Bu durumda emekli maaş ve emekli ikramiyesine gelecek zamdan faydalanacak mıyım? Yani emekli sandığı ikramiyesi yeni zamlı şekilde mi ödenir?

cemsem1
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:24
Emekli maaşında sıkıntı olmaz da ikramiyede hesaplama 2024 e göre mi acaba

civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 10:38

ikramiye de maaş da 2024. Kişisel tercihdir saygı duyarım ama umarım yaş haddinden emekli oluyorsunuzdur çünkü bu koşullarda 65'i beklemek en mantıklısı.


cemsem1
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:40
31 yıl oldu
civil_eng06, 2 saat önce

ikramiye de maaş da 2024. Kişisel tercihdir saygı duyarım ama umarım yaş haddinden emekli oluyorsunuzdur çünkü bu koşullarda 65'i beklemek en mantıklısı.


civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 10:41

Hayırlısı olsun. Yaş haddinden emekli olunca yıllık zamlardan dolayı oluşan emekli ikramiyesi farkını da alabiliyorsunuz. İsteğe bağlı emeklilikte alamıyorsunuz. Bu koşullar da o bile artıdır sonuçta. O yüzden 65'i beklemek mantıklı geliyor bana göre.

cemsem1, 2 saat önce
31 yıl oldu

cemsem1
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:43
Şu an gelecek 2024 zammından faydalanabiliyorum ama doğru mu?
civil_eng06, 2 saat önce

Hayırlısı olsun. Yaş haddinden emekli olunca yıllık zamlardan dolayı oluşan emekli ikramiyesi farkını da alabiliyorsunuz. İsteğe bağlı emeklilikte alamıyorsunuz. Bu koşullar da o bile artıdır sonuçta. O yüzden 65'i beklemek mantıklı geliyor bana göre.


civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 10:44

Faydalanırsınız.

cemsem1, 2 saat önce
Şu an gelecek 2024 zammından faydalanabiliyorum ama doğru mu?

cemsem1
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:44
Çok teşekkür ederim
civil_eng06, 2 saat önce

Faydalanırsınız.

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