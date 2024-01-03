Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 10:23
yeni maaşlar

Evet arkadaşlar ocak ayı maaşları ne olacak benim 27200 tl iken 37500 oldu diye hesapladım. Aralık ve ocak maaşlarını yazarsak az çok fikir sahibi olur herkes


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 10:25

Müthiş bir matematik :)) güzel hesaplamışsınız:))


civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 10:35

27200 ile 1,4925'i çarpınca 37500'ü buluyorsan sözelcisindir.


memleket0101
Aday Memur
03 Ocak 2024 10:52
sendikayla birlikte 35275
Toplam 3 mesaj

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