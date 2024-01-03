Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 10:26
Uyan ey Adalet Bakanlığı Personeli

En düşük memur maaşlarından birisini alacağız yine, yeni zamla birlikte neredeyse 8-9 bin lira fark oldu diğer memurlarla farkımız reva mı bu?CTE adliye demeden söylüyorum bunu. Bizler cezaevlerinde stresin tehlikenin içerisinde iletişime kapalı bir ortamda çalışıyoruz, adliye personellerimiz desen iş yoğunlukları diğer memurlukların 2 katı yoğun stresli bir ortamda çalışıyorlar. Gerçekten bir şeyler yapılmalı bizlere olmaz böyle çok geride kaldık.


Murathan Deniz
Memur
03 Ocak 2024 10:53
üvey evlat bakanlığı kimsenin umurunda değil

psikologunuz0010
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:36
En düşük memur maaşı 22 oluyor biz 23. En düşük memur maaşı 33 oluyor biz 34. Türkiye'nin en zor ve sorumluluk isteyen kurumunda çalışıyoruz. Telefonsuz mesai yapıyor arkadaşlar. Pandemi oluyor tek kurumunda o da cezaevi yatılı kalan personel yine cteden oluyor. Kurum öğretmeni cik müdüründen fazla maaş alıyor. İkm yükseliyor idare memuru oluyor maaşı düşüyor. Ve düzeleceğini artık hiç sanmıyorum. Ne aldığımız maaş hak hukuka sığıyor ne de verdiğimiz emeklere değeceğini düşünmüyorum. Meb'te oturan bi idareci

psikologunuz0010
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:37
Çok iyi maaş alırken, cte gibi zor kurumdaki idarecinin en az 15 düşük almasını vicdanım kabul etmiyor. Artık bir şeyler düzeltilsin lütfen.

Murathan Deniz
Memur
03 Ocak 2024 11:45
Personellin sessizliği yüzünden bu halde hak arayan yok
Toplam 4 mesaj

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