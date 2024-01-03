Uyan ey Adalet Bakanlığı Personeli

En düşük memur maaşı 22 oluyor biz 23. En düşük memur maaşı 33 oluyor biz 34. Türkiye'nin en zor ve sorumluluk isteyen kurumunda çalışıyoruz. Telefonsuz mesai yapıyor arkadaşlar. Pandemi oluyor tek kurumunda o da cezaevi yatılı kalan personel yine cteden oluyor. Kurum öğretmeni cik müdüründen fazla maaş alıyor. İkm yükseliyor idare memuru oluyor maaşı düşüyor. Ve düzeleceğini artık hiç sanmıyorum. Ne aldığımız maaş hak hukuka sığıyor ne de verdiğimiz emeklere değeceğini düşünmüyorum. Meb'te oturan bi idareci

En düşük memur maaşı 22 oluyor biz 23. En düşük memur maaşı 33 oluyor biz 34. Türkiye'nin en zor ve sorumluluk isteyen kurumunda çalışıyoruz. Telefonsuz mesai yapıyor arkadaşlar. Pandemi oluyor tek kurumunda o da cezaevi yatılı kalan personel yine cteden oluyor. Kurum öğretmeni cik müdüründen fazla maaş alıyor. İkm yükseliyor idare memuru oluyor maaşı düşüyor. Ve düzeleceğini artık hiç sanmıyorum. Ne aldığımız maaş hak hukuka sığıyor ne de verdiğimiz emeklere değeceğini düşünmüyorum. Meb'te oturan bi idareci