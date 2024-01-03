Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 10:31
Maaşlara Zam Gelmeden Herşeye Zam Gelmeye Başladı.

Güya marketler denetleniyor, fiyatlar kontrol ediliyormuş muş muş, memur zamlı maaşını almadan a dan z ye herşeye 1-2 değil 3-5 zam yapılmaya başladı bırakın marketleri çalıştığım kurum öğle yemeği için 48 TL alırken fiyatı 78 TL ye güncelledi Allah memurun yardımcısı olsun.

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