Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 10:38
Eş durumu sonucu sosyalleştirme bölgesi

Merhaba arkadaşlar ben kadrolu attyim 112 istasyonu tercih edip oraya atanmıştım kadromu doldurduktan sonra eş durumu tayini yaptım 5 ay öncesinde onaylandı yeni bir ile geldim çkysde kadro yerim geldiğim ilin sosyalleştirme bölgesi olarak görünüyor işe başlangıç yaparken 112 personeli olduğumu belirttim o şekilde beni uygun bir 112 istasyonuna verdiler fakat kadrom hala sosyalleştirme bölgesi olarak görünüyor bu durumda müdürlüğün beni istediğinde istasyondan hastaneye ya da farklı bir yere görevlendirme ihtimali de olur mu bir de bundan sonra her eş durumu tayini yaptığımda bunu mu yaşayacağım sosyalleştirme bölgesine düşüp 112ye verirler mi vermezler mi ikilemini mi yaşayacağım

Çok Yazılan Konular

Kayseri sehir hastanesi12bin küsür kadroİller arası Tayin AçıklandıEş durumu önemli yardımocak iller arası sonuçlarTeşvik ödemeleride % 50 artacakmı ?Tıbbi sekreterin acil dışında 24/72 nöbet tutacağı bir yer yok mu hastanede.2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişBoşanma sonrası tayinEnflasyon+ zam = %50 olur mu

Sözlük

kar küresi 3 Sanki Her Sey Biraz Felaket 2023 2 uyumamak için yapılan saçma sapan hareketler 4 siber zorbalık 3 hamsi tava 2 coşkun sabah 1 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 1 boş yapmak 3 kot kafa 3 tanrı elçisi 10

Son Haberler

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdiOrtak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandıİstanbul Havalimanı metrosu sürücüsüz raylara çıkmaya hazırYapay zekada Türkiye'nin en büyük kozu: Genç nüfusPark halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması