Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 10:48
mesai saati
memur 10.00 19.00 arası çalışabilirmi ? farklı saatlerde öğle molası kullanmadan mesai tamamlanabilirmi ?

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